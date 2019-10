Mit 1,8 Promille zur Polizei gefahren

Ein Lichtenfelser glaubte wohl an die Flucht nach vorne, als er zur Polizeiinspektion fuhr, um dort eine Anzeige wegen Bedrohung und Körperverletzung zu erstatten. Und das, obwohl er erheblich unter "Strom" stand. Während sich der 61-Jährige bei dem Polizeibeamten in der Wache über einen Mann aus der Nachbarschaft ausließ und diesen wegen genannter Delikte bezichtigte, wurde der Alkoholgeruch immer deutlicher. Ein Test erbrachte einen Wert von über 1,8 Promille. Da der Mann dem Wachbeamten bereits auf dessen Fahrt zur Dienststelle aufgefallen war, war gesichert, dass er eigenhändig am Steuer gesessen hatte, und es wurde eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheines angeordnet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Auch die angezeigten Straftaten sind Gegenstand der Ermittlungen.