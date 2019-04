Uehlfeld vor 18 Stunden

Mit 1,8 Promille hinter dem Steuer

Einem Beamten der Polizei Neustadt ist am Mittwochabend gegen 17.25 Uhr in seiner Freizeit in Uehlfeld ein Autofahrer aufgefallen, der offenbar betrunken am Steuer saß. Über seine Beobachtung verständ...