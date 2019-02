Mit 1,62 Promille gegen Lichtmast gefahren

Am frühen Freitagmorgen gegen 3.10 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Forchheim mit seinem Audi A4 von Erlangen kommend in Richtung Baiersdorf. Auf Höhe von Bubenreuth schaffte er es nicht, korrekt in den Kreisverkehr einzufahren und fuhr dabei ein Vorfahrt-achten-Schild für Radfahrer um. Anschließend rammte er die Straßenbeleuchtung so heftig, dass deren Lampe herunterfiel und am Auto wohl Totalschaden verursachte. Weil Polizisten beim Fahrer starken Alkoholgeruch feststellten, wurde ein Test durchgeführt. Er ergab einen Wert von 1,62 Promille. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Führerschein wurde sichergestellt. pol