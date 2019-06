Kulmbach 13.06.2019

Alkoholkontrolle

Mit 1,52 Promille auf dem Mofa

Vorzeitig beendet war am Mittwoch die Heimfahrt eines 57-Jährigen, als er mit seinem Mofa in eine Verkehrskontrolle geriet. Kurz nach 21.30 Uhr war eine Streife der Polizeiinspektion Kulmbach in der A...