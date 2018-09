Mit 1,50 Promille unterwegs

Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr kommt auf einen 21-jährigen Ford-Fahrer zu, der am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Ortsmitte unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein an der Kontrollstelle durchgeführter Alkotest ergab 1,50 Promille, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins nach sich zog.