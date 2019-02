Mit 1,5 Promille unterwegs

Mit 1,5 Promille war am Dienstagabend um 22.30 Uhr ein 64-jähriger Autofahrer unterwegs, als er von einer Streife der Polizeiinspektion Stadtsteinach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet; die Weiterfahrt wurde ihm selbstverständlich untersagt. Auf den 64-jährigen Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Alkohol am Steuer zu. Die nächsten Monate wird er wohl zu Fuß unterwegs sein müssen. pol