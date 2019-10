Mit 1,4 Promille im Graben gelandet

Auf der Kreisstraße LIF 8 bei Ebensfeld kam es am Dienstag gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein VW-Fahrer im Graben gelandet ist. Gegenüber der Polizei gab der 31-jährige Fahrer an, dass er zu schnell in die Kurve gefahren sei und dadurch die Kontrolle über den Transporter verloren habe. Der Grund für die schnelle Fahrt war schnell gefunden, der 31-Jährige hatte einen stattlichen Wert von 1,4 Promille Atemalkoholgehalt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Er erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Sachschaden an dem Firmentransporter liegt bei etwa 1500 Euro.