Mit 1,36 Promille am Steuer erwischt

In der Weidhäuser Straße kontrollierten Beamte der Polizei Neustadt am Sonntagabend einen Fiat Punto. Am Steuer saß ein 35-jähriger Mann aus dem Landkreis Lichtenfels. Bei ihm zeigte der freiwillige Atemalkoholtest zunächst 1,08 Promille an. Deshalb war ein gerichtsverwertbarer Test in der Dienststelle erforderlich. Dabei zeigte das Gerät dann schon 1,36 Promille an. Deshalb schloss sich eine Blutentnahme im Krankenhaus Neustadt an. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. pol