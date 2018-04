Mit 1,3 Promille hinterm Steuer

Zeugen meldeten der Polizei am Samstagabend, dass zwischen Burgkunstadt und Kulmbach ein Skoda auf der B 289 in Schlangenlinien unterwegs sei. Eine Streife der Polizeiinspektion Lichtenfels konnte den Pkw bei Mainroth anhalten und die 67-jährige Fahrerin kontrollieren. Der Grund für die Schlangenlinien war schnell gefunden, denn ein Test am Alkomaten zeigte einen Wert von 1,3 Promille. Bei der Dame wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.