Mit 1,28 Promille in den Bach gefahren

Ein 33-Jähriger teilte in der Nacht zum Donnerstag der Polizeiinspektion Lichtenfels mit, dass sich auf der Verbindungsstraße zwischen Schwabthal und der Uetzinger Straße ein Verkehrsunfall ereignet hätte. Der Pkw würde halbseitig in einem Bach liegen und der Fahrer sei alkoholisiert. Als die Beamten am Ort und Stelle eintrafen, befand sich der Fahrer des Wagens nicht mehr vor Ort. Er konnte jedoch kurze Zeit später von der Streife aufgespürt werden. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der 64-jährige Touranfahrer gab an, lediglich zwei Bier während der Wartezeit getrunken zu haben. Weiterhin sagte er, dass er deshalb in den Bach gefahren sei, weil er einer Pkw-Fahrerin Platz machen wollte. Im Klinikum Lichtenfels wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.