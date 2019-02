Mit 1,1 Promille Unfall auf der A 9 verursacht

Am Dienstagabend hat eine betrunkene Autofahrerin aus dem Nürnberger Land auf der A 9 in Richtung München zwischen der Anschlussstelle Schnaittach und dem Parkplatz Wolfshöhe einen Verkehrsunfall verursacht. Nachdem sie die mit ihrem Hyundai ins Schleudern geraten und dann in die Schutzplanke geprallt war, riss die vordere Stoßstange vom Fahrzeug ab und schleuderte auf die Fahrbahn. Ein slowakischer Sattelzugfahrer konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen. Sein Lkw wurde beschädigt. Das Auto der Unfallverursacherin musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Die 34-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Lauf gebracht. Dort wurde nach einem Test eine Blutentnahme durchgeführt. Der Alkohol-Schnelltest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Ihren Führerschein musste die 34-Jährige bei der Polizei abgeben. Der Gesamtsachschaden wird auf 10 500 Euro geschätzt.