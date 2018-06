Mit 1,0 Promille auf dem Rad unterwegs

pol



Weil sie am Freitagnachmittag einen 44-Jährigen auf offener Straße beleidigte, erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei . Noch bevor die Polizisten die Frau befragen konnten, hielt sie sich in der Nacht zum Samstag in einer Gaststätte in Seubelsdorf auf, obwohl sie dort zuvor ein Hausverbot erhalten hatte. Zudem schubste sie die Wirtin gegen eine Scheibe. Als sie erfuhr, dass die Polizei verständigt wurde, flüchtete die Amtsbekannte mit ihrem Fahrrad ohne Licht und in unsicherer Fahrweise. Als die Polizeibeamten die Frau einholten und sie zu einem Alkotest baten, wurde ein Wert von über 1,0 Promille festgestellt. Aufgrund der Ausfallerscheinungen der Radlerin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Daneben muss sie sich auch wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch und Körperverletzung verantworten.