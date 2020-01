Sonnefeld 17.01.2020

Mit 0,72 Promille am Steuer erwischt

Beamte der Polizei-Inspektion Neustadt kontrollierten am Freitagvormittag einen Citroen in der Frohnlacher Straße in Sonnefeld. Am Steuer des Autos saß eine 56-jährige Frau aus dem Landkreis Coburg. S...