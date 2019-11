Mit 0,94 Promille war die Fahrt zu Ende

Bei einer Trunkenheitsfahrt erwischt wurde ein 53-jähriger Opel-Fahrer am späten Donnerstagabend, als Beamte der Polizei-Inspektion Lichtenfels in der Straße Neuwiese eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführten. Dabei hielten sie auch den 53-Jährigen an. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr, der sich mit einem Atemalkoholwert von 0,94 Promille bestätigte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er erhält eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz (0,5-Promille-Grenze). pol