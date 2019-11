Mit 0,76 Promille am Steuer erwischt

Ernste Konsequenzen hat auch die Alkoholfahrt eines 50-jährigen Neustadter Opel-Fahrers, den Neustadter Polizisten am Montag in den frühen Morgenstunden in Wildenheid kontrollierten. Auch bei ihm bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest erbrachte schließlich einen Wert von 0,76 Promille. Auch er wird ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zahlen und einen Monat auf seinen Führerschein verzichten müssen. pol