Mister Sport am Mikrofon

Am Wochenende, wenn die meisten Menschen frei haben, hat Reinhard Ott alle Hände voll zu tun. Dann moderiert er die Sportsendung bei Radio Plassenburg. Schon seit 30 Jahren steht Ott hinterm Mikrofon. "Ich bin 1989 durch Thomas Nagel zu Radio Plassenburg gekommen, eigentlich einfach deshalb, weil ich sportbegeistert war", erinnert er sich.

Anfangs ging es lediglich um Live-Berichte, die er zuliefern sollte. Doch schnell wurde mehr daraus.

Seit dem 30. September 1988 gibt es den lokalen Rundfunksender in Kulmbach. "Er war das Steckenpferd von Horst Uhlemann", erinnert sich Ott. "In den Anfangszeiten habe ich samstags und sonntags drei Stunden Sport gemacht", erzählt er. Und mittwochs habe es den Sportlerstammtisch gegeben.

Schnell wuchs Reinhard Ott in das Medium Radio hinein. Zur Live-Berichterstattung kam das Verlesen der Ergebnisse und bald auch die Themensuche, die Aufbereitung, das Erstellen von Beiträgen. "Wir haben anfangs unglaublich viele Liveberichte gemacht", erzählt Ott.

Im Trainingslager dabei

Seine Einsatzorte gingen weit über Oberfranken hinaus. Er begleitete Teams ins Trainingslager. "Wir hatten in jeder Sendung feste Beitragszeiten - immer um 10 nach, um 20 nach, um 40 nach und um 50 nach sollte ein Beitrag kommen. Das war sehr streng vorgegeben, und in der Saure-Gurken-Zeit war es nicht einfach, die Sendeplätze wirklich immer alle zu füllen. Einmal habe ich sogar über Sportangeln an der Kieswäsch berichtet."

Auch das Erstellen der Einspielungen war früher aufwendiger als heute. Denn die Beiträge mussten auf Band geschnitten werden. Und diese Bänder wurden dann manuell wieder zusammengesetzt mit kleinen blauen Klebern. "Die Bänder konnten sich verknoten, verheddern, oder die Klebestellen konnten aufgehen. Da wurde nach Gehör geschnitten", sagt Reinhard Ott und muss heute ein bisschen über die Technik von einst lachen.

Allerdings hat er noch einige Tonbänder aufbewahrt - auf den Bobbys, wie die Tonträger genannt werden. "Aber abspielen kann die heute niemand mehr", kommentiert Redaktionsleiter Markus Weber und muss unvermittelt lachen. Denn Tonbänder und Bobbys stammen aus einer anderen Radio-Epoche.

Die Beiträge waren früher auch viel länger: zwei Minuten und 30 Sekunden durfte ein Beitrag in den Anfängen lang sein, heute reduzieren sich die Zeiten auf eine Minute und 30 Sekunden.

Prominenz am Telefon

"Ich erinnere mich noch an den Aufstieg und Fall des SC Weismain. Ich war eigentlich jedes Wochenende dort", blickt Ott zurück. Stolz ist er auch auf Interviews und Livegespräche mit dem belgischen Ex-Torwart Jean-Marie Pfaff oder auf ein Telefoninterview mit Reinhold Messner oder dem Biathleten Arnd Pfeiffer. "Heute ist die Sportsendung eine Stunde lang, aber ich bin stolz, dass wir noch immer einen umfassenden Ergebnisdienst haben", sagt Ott.

Nicht nur Kulmbacher hören heute Radio Plassenburg, sondern Sportbegeisterte aus der gesamten Region. "Ich bekomme auch immer wieder Zuschriften von Leuten, die uns übers Internet hören", sagt Ott und freut sich über die Sportbegeisterung und die Resonanz auf die umfassende Ergebnisberichterstattung.

Auch mit 58 Jahren denkt Reinhard Ott nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen - obwohl das Radio eigentlich für ihn nur Nebenjob und Hobby ist. Denn unter der Woche arbeitet er bei der Bundespolizei.

"Personifiziertes Sportwissen"

"Reinhard Ott ist unser Zweit-Dienstältester. Er ist unser Mister Sport - alle kennen ihn. Für uns ist er das personifizierte Sportwissen", sagt Redaktionsleiter Markus Weber.

Bei Radio Plassenburg hat sich seit dem Sendebeginn viel geändert - auch die Musik. Früher hat jeder das gespielt, was ihm in den Sinn kam.

"Heute gibt es eine Musikredaktion in Bamberg mit festen Playlisten", erklärt der Redaktionsleiter. Der komplette Sendebetrieb ist digital, die Beiträge werden natürlich auch mit neuester Computertechnik geschnitten.

Doch auch wenn der technische Wandel perfekt ist, hat Reinhard Ott die Lust am Medium Radio nicht verloren. Im Gegenteil: "Es macht mir noch immer richtig Spaß, und ich freue mich auf jede Sendung."