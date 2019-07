Mistelfeld feiert am Wochenende Kerwa

Die Band "Wart a-moll" ist bei den Mistelfeldern und den Gästen der Kerwa sehr beliebt: Am Kirchweihsamstag, 6. Juli, wird die Formation bereits zum achten Mal in Folge im Biergarten des Gasthofes Fischer bei einer Open-Air-Veranstaltung für gute Unterhaltung sorgen. Der Stammtisch "Die Unverbesserlichen" sowie der Mistelfelder Fan-Club "Bayern Bomber", die seit vielen Jahren die "weltliche" Kirchweih ausrichten, brauchten aufgrund der guten Resonanz der Kirchweihbesucher im letzten Jahr nicht lange überlegen, um die Band ein weiteres Mal zu engagieren. Das breitgefächerte Programm von Musikklassikern der vergangenen Jahrzehnte und verschiedenen Stilrichtungen von Rock 'n' Roll bis Country liefert den perfekten musikalischen Rahmen für ein unterhaltsames Sommerevent. Die Vielseitigkeit der Musik hat auch etwas Generationsübergreifendes zur Folge, wie man am Publikum der letzten Jahre feststellen konnte, das sich aus allen Altersstufen zusammensetzt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist natürlich frei. red