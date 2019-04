Missverständnis führt zum Zusammenstoß

Ein Missverständnis war die Ursache für den Zusammenstoß zweier Pedelec-Fahrer. Am Sonntag um 18.30 Uhr machte ein Ehepaar aus dem Landkreis Lichtenfels mit ihren Pedelecs einen Ausflug in Burgkunstadt. An einer Kreuzung ging der Ehemann davon aus, dass seine Partnerin den Weg aus Gewohnheit nach rechts fortsetzen werde und bog ab. Die Ehefrau fuhr jedoch geradeaus weiter. Durch den Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt. Die Frau wurde ins Klinikum Lichtenfels gebracht. An den Pedelecs entstand ein Schaden in Höhe von 170 Euro. pol