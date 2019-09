Missverständnis führt zu Kollision

20 000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Ebern. Ein 19-Jähriger wollte nach der Arbeit vom Großparkplatz im Rückgrabenweg mit seinem Pkw auf den Rückgrabenweg einfahren. Ein 53-Jähriger war zugleich mit seinem Pkw auf dem Rückgrabenweg stadtauswärts unterwegs. Da er nach dem Großparkplatz wenden wollte, hatte der 53-Jährige den rechten Blinker gesetzt. Der 19-Jährige nahm fälschlicherweise an, dass der 53-Jährige auf den Großparkplatz einbiegen wollte, und bog in die Kreuzung ein. Beide Autos stießen zusammen. Dabei wurde niemand verletzt.