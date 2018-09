Missverständnis beim Abbiegen

Am Dienstag gegen 16 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit einem Lkw Marke Daimler die Zuckerstraße in Fahrtrichtung Ebelsbach. Auf Höhe eines Sägewerkes wollte er nach rechts abbiegen und holte dafür mit gesetzten Blinker nach links aus. Der hinter ihm fahrende Golf-Fahrer nahm an, dass der Lkw sich in die Linksabbiegespur einordnen will, und fuhr rechts an diesem vorbei. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Gesamtschaden von 1000 Euro.