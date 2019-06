Misslungener Kompromiss

Zur Prämierung der Fassadengestaltung des Hauses Salzmarkt 3 durch die Gemeinschaft Stadtbild Coburg ("Sprossenfenster beleben die Altstadt", Tageblatt vom 15./16. Juni): Coburgs Altstadt kann sich zunehmend sehen lassen. Die überkommene, da unzerstörte historische Gebäudesubstanz in Form originaler Fachwerkkonstruktionen erfährt nach überlangem Dornröschenschlaf inzwischen eine Spät-Renaissance in der Restaurierung (zuletzt zum Beispiel Ketschenvorstadt) und damit zunehmend auch öffentliches Interesse. Das betreffende Fachgebiet, beheimatet beim Landesamt für Denkmalpflege, gemeinsam mit der Unteren Denkmalbehörde, sind verantwortlich für die sachgerechte Ausführung der Restaurierungen, die allein das einmalige Denkmalensemble "Altstadt Coburg" erhalten und begründen. Nun zeichnet die Gemeinschaft Stadtbild Coburg "voll des Lobes" das "neu gestaltete" Haus Salzmarkt 3 aus mit dem Anspruch, durch die Umgestaltung werde das Haus in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

In anschaulicher Weise ist ein Foto dieser vormaligen, prägenden "Bäckerei Sauer" im Original (19./20.Jahrhundert) daneben abgebildet, wobei der ältere Fachwerkkern zeitbedingt bereits überformt wurde. In der Denkmalpflege wird diese zeitbedingte Ausführung oder Veränderung "Bedeutungsschicht" eines Baudenkmals bezeichnet. Somit konnte, ja musste, sich eigentlich die heutige Restaurierung ideal an jener bildlich dokumentierten Fassung und Bedeutungsschicht des 19./20. Jahrhunderts orientieren. Das hätte aber bedeutet: Rekonstruktion der zeittypischen "Galgenfester" und natürlich des gesamten Ladengeschosses. Stattdessen hat man "auf Geheiß" der völlig überholten Gestaltungssatzung der Stadt Coburg (1975) und in der Vorstellung, Denkmalpflege bedeute Sprossenfenster, in die vergrößerten Fensteröffnungen der "Bäckerei-Epoche" eine beliebige, unmaßstäbliche Sprossenteilung fabriziert. Mit dem Erhalt der völlig unharmonisch-unpassenden Ladenzeile, die maßgebend für die vierachsige Gesamtfassade ist und daher nach Befund bestmöglich hätte aufgenommen werden müssen, zeigt sich nun ein Torso oder Gestaltungskonglomerat an dieser Stelle, das zumindest keiner Förderung bedurft hätte, da es kein Beispiel für gelungene Denkmalpflege sein darf.

Solch ein "Kompromiss" ist keiner. Es "setzt dem Fass aber die Krone auf", dass man sich hilfsweise über das "sprossenlose" Nachbarhaus, trotz seiner Faschen und Stuckaturen mokiert. Sprossen lösen eben nicht wissenschaftliche Denkmalpflegekonzepte.

Das also soll ein so lobenswertes "Restaurierungsbeispiel" in Coburg darstellen? Vielleicht bürgert es sich mal als "Frau ohne Unterleib" ein!

Thom Roessler

Untersiemau