Misslungene Flucht nach Ladendiebstahl

In einem Schuhladen in der Sieboldstraße in Bad Kissingen kam es am Samstagnachmittag zu einem misslungenen Ladendiebstahl. Als eine 52-jährige Dame gerade den Laden verlassen wollte, schlug die Alarmsicherung an. Daraufhin verließ sie fluchtartig das Geschäft in Richtung Parkplatz. Ein aufmerksamer Zeuge, der das ganze Geschehen beobachtet hatte, konnte die Dame nach wenigen Metern einholen und zurück in den Laden führen. In der mitgeführten Handtasche wurde das Diebesgut gefunden. Es handelte sich um ein paar Schuhe im Wert von 24,99 Euro. Die Dame erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl. pol