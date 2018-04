Missionskreis sammelt Spenden

Am 4. März hat mit einem Gottesdienst das Jubiläumsjahr des Missionskreises Adelsdorf offiziell seinen Anfang genommen. Zwei weitere Höhepunkte stehen an, deren Einnahmen vollständig für den Bau neuer Brunnen in Uganda verwendet werden: zunächst ein Rock-Oratorium am Samstag, 21. April, um 19 Uhr in der Aischgrundhalle. Unter dem Thema "Eversmiling Liberty" haben zwei zeitgenössische dänische Komponisten aus Georg Friedrich Händels barocker Vorlage "Judas Makkabäus" ein modernes Rock-Oratorium geschaffen, dessen Lieder Elemente aus Jazz, Pop und Rock beinhalten. Ein rund fünfzigköpfiger ökumenischer Projektchor unter der Leitung von Claus Keller wird von einer Band begleitet. Der Eintritt zu dem Konzertabend ist frei, Spenden werden erbeten, heißt es in der Einladung.

Der zweite Höhepunkt ist das Jubiläumsfest mit Bischof Kaggwa und Erzbischof Schick. Am Sonntag, 6. Mai, um 16 Uhr feiern Bischof Kaggwa aus Uganda und Erzbischof Schick mit den Bürgern einen Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephanus. Anschließend findet der Tag beim gemeinsamen Abendessen der gesamten Pfarrei im Pfarrzentrum seinen Ausklang. red