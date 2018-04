Missionsarbeit in Wort und Bild

Ein Lichtbildervortrag findet am Samstag, 14. April, um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim von Bad Brückenau statt. Der katholische Priester Napoleon Savariaja, der momentan in Würzburg studiert, und der Rhöner Globetrotter Alfred Schäfer geben einen Einblick in die missionarische Tätigkeit in Indien. "Bei unserer letzten Indienreise konnten wir mit der Übergabe von Spenden und dem Setzen der ersten Backsteine bei einem kleinen Kirchenneubau helfen", erzählt Schäfer. Mit der Grundsteinlegung war eine Brunnenbohrung verbunden. Jetzt liefert die Anlage Trinkwasser für das verarmte Dorf in Südindien. Nach dem Richtfest konnte die Arbeit jedoch nur schleppend weitergeführt werden. "Es fehlt momentan die finanzielle Unterstützung, um Baumaterial zu besorgen." bpr