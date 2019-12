Missgeschick beim Rangieren

Beim Rangieren hat eine junge Frau auf einem Parkplatz in der Straße Am Kurgarten einen Unfall gebaut. Ihr Auto rollte zurück und touchierte die vordere Stoßstange eines VW Caddy. Es entstand Schaden in Höhe von circa 200 Euro, schätzt die Polizei. Zur Schadensregulierung wurden die Personalien ausgetauscht. pol