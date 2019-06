Am Dienstag, gegen 13 Uhr, ereignete sich in der Unteren Wendelinusstraße ein Kleinunfall, bei dem ein Autofahrer rückwärts in eine Parklücke einparken wollte. Dabei rollte er nach vorne auf einen davorstehenden Wagen, die Reparaturkosten schätzt die Polizei auf 50 Euro. Am Auto des Unfallverursachers wurde augenscheinlich kein Schaden festgestellt. pol