Bischberg 29.03.2018

Missbrauch: auch in Hallstadt?

Der angehende Erzieher, der in der Bischberger AWO-Kita Kinder sexuell missbraucht haben soll, war während seines Praktikums in einer weiteren AWO-Einrichtung tätig. Nach Pannen geht Vorsitzender Stieringer nun in die Offensive.