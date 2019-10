Mischbestände sollen Burgpreppacher Forst auf lange Sicht stabilisieren

Zum Waldbegang der Marktgemeinde Burgpreppach empfing Bürgermeister Herrmann Niediek (CSU) 18 Teilnehmer am grünen Klassenzimmer im Ibinder Wald. Gemeinderäte und interessierte Bürger waren erschienen. Die Forstverwaltung vertraten Jürgen Hahn, Wolfgang Meiners, Leo Egg, Kathrina Schafhauser, Anna Seidenzahl und Franz Dittmar. Themen waren das grüne Klassenzimmer, die allgemeine forstliche Situation und die aktuelle Forsteinrichtung.

Försterin Kathrina Schafhauser zeigte auf, wie weit die Aktivitäten und Veranstaltungen zur nachhaltigen Walderziehung im grünen Klassenzimmer unter ihrer Leitung vorangeschritten sind. Unterschiedliche Teilnehmergruppen aus der Region buchen die Bildungseinrichtung. Waldtage mit Schulen und Kindergärten, Lehrerfortbildungskurse, Multiplikatorenschulungen und Erwachsenenbildung sowie Veranstaltungen mit Behindertengruppen belegen nach ihrer Darstellung, dass sich das grüne Klassenzimmer zu einer wichtigen Bildungseinrichtung entwickelt hat. Zertifiziert von "Reisen für Alle" wird es demnächst in einem Reisekatalog beworben. Da das Haus beheizbar ist, kann es auch bei kühlen Temperaturen genutzt werden.

Entstanden ist das grüne Klassenzimmer dank einer Initiative des Försters Wolfgang Meiners und des früheren Rektors der Grundschule, Johannes Häfner. Nach einer Projektarbeit der jetzigen Schulleiterin Silke Feulner wurde es durch die Marktgemeinde und die Eigenleistung der Ibinder Ortsgemeinschaft in die Tat umgesetzt und steht heute als wichtige waldpädagogische Einrichtung zur Verfügung. Die behindertengerechte Nutzung werde demnächst durch den Einbau einer entsprechenden Toilette verbessert, kündigte Bürgermeister Herrmann Niediek an.

Forstoberrat Jürgen Hahn ging auf die aktuelle Lage in den Wäldern ein. Extrem angespannt, aber nicht hoffnungslos, lautete sein Urteil beim Blick in die Zukunft. Die wirtschaftliche Lage der Waldbesitzer sei an der Grenze des Erträglichen angekommen, da jetzt neben der Fichte und der Kiefer auch noch das Laubholz und hier besonders die Buche große Trockenschäden zeigten. Anhand einer Klimasimulation erläuterte der Förster, dass bei einer Temperaturerhöhung von annähernd zwei Grad sich aus den vorherrschenden Buchenwaldgesellschaften Eichenwaldgesellschaften mit geringen Buchenanteilen entwickeln, natürlich mit den schon heimischen wärmeliebenden Edellaubhölzern.

Wo geht es hin? Man müsse sich von Ideologien lösen, auch fremdländische Baumarten wie Esskastanie, Roteiche, Douglasie seien je nach Standort für künftige Wälder nötig, hieß es. Aber immer mit Maß und Sorgfalt, nie als Reinbestand, immer in der Mischung mit den etablierten Baumarten, so Hahn; auch althergebrachte jagdliche Ideologien sind nach seiner Ansicht nicht mehr zielführend.

Bayern ist, was das Klima betrifft, zweigeteilt: Der Norden braucht dringend lang anhaltenden Landregen, während der Süden ausreichend mit Wasser versorgt ist. So könne der Norden wegen der Trockenheit nicht mit dem sofortigen Pflanzen von neuen Wäldern beginnen, erfuhren die Zuhörer.

Forstgutachter Leo Egg ging auf die laufende Forstplanung für die kommenden 20 Jahre ein. Wie soll sich ein Wald mit höheren äußeren Belastungen und schwierigen Standortverhältnissen entwickeln? Der Nadelholzanteil geht natürlicherweise zurück zugunsten von Eiche, Buche und wärmeliebenden Edellaubhölzern.

Burgpreppach hat einen alten Wald. 73 Prozent der Bestände sind älter als 80 Jahre. Es gibt nur geringe Flächen mit junger und sehr junger Bestockung.

Die Förster, so Egg, planten bei alten Wäldern über sehr große Zeiträume. Ein Generationswechsel sei bei einem Viertel der Bestände vorgesehen, bei einem Großteil solle dies sehr langfristig mit dem Ziel Dauerwald geschehen, sagte er.

Bei älteren Nadelholzbeständen ist der Baumartenwechsel schon voll im Gang und wird weiter mit Mischbaumarten vorangebracht. Das heißt, 61 Prozent der Fläche hat schon eine etablierte junge Folgegeneration mit bis zu 80 Prozent Laubholz, hier hauptsächlich Buche. Sieben Prozent der Verjüngungen sind Eichen. In den Jahren von 1993 bis heute hat es laut Egg eine gemessene Vorratsmehrung von 203 auf zu 270 Festmeter pro Hektar gegeben.

Prägende Zielsetzungen der Wirtschaft in den letzten Jahren waren: Weiterentwicklung und Fitmachen der Bestockung unter dem Aspekt vielfacher Gefährdungen und sich wandelnder Bedingungen; behutsame und langfristig angelegte Vorgehensweise; keine gravierenden Abweichungen von den Hiebsatzvorgaben.

"Wir sind mit unserer langfristigen Wirtschaftsweise für die Zukunft gut vorbereitet," so Egg. Die behutsame Wirtschaft seit Jahrzehnten zeige sich in der Qualität der Altbestände und sei auch so geplant gewesen, nämlich zielgerichtet, vorausschauend, mit entsprechender Pflege.

Der Eichenanteil ist in den Pflegebeständen von 26 auf 31 Prozent angestiegen. Das Ziel laute, so Egg: "Weiter so! Wir sind auf einem guten Weg, wir wollen den Nachfolgern mehr hinterlassen, als wir übernommen haben. Mischbestände sind in allen Fällen das Ziel." red