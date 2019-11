Mir geht (k)ein Licht auf?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 14. November 2019 ist LICHTENBERG.

Lichtenberg ist eine Stadt und liegt in Oberfranken, im Landkreis Hof. Sie liegt unmittelbar an der Ruine der Burg Lichtenberg und ist einwohnermäßig eine der kleinsten Städte Deutschlands und die zweitkleinste Stadt in ganz Bayern. Die Stadt ist auch für ihr Burgfest bekannt, welches eines der beliebtesten Mittelalterfeste im bayrischen Raum ist.



Highlights in Lichtenberg:

- Lichtenberger Burgruine: Die Burg Lichtenberg galt einst als eines der prächtigsten Schlösser Frankens in der Renaissance. Es wurde im zwölften Jahrhundert durch die Herzöge von Meranien gebaut und musste im Laufe der Zeit einigen feindlichen Angriffen standhalten. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Burg niedergebrannt. Seitdem lebt sie als Ruine fort und wird als Veranstaltungsort, Sehenswürdigkeit und Aussichtspunkt genutzt.

- Das Besucherbergwerk: Auch wenn man es der Stadt heute nicht mehr ansieht, früher waren die Berg rings um Lichtenberg kahl, da das Holz für den Bergbau benötigt wurde. Das Bergwerk im Friedrich-Wilhelm-Stollen geht auf Alexander von Humboldt zurück und kann auch heute noch besichtigt werden.

Gewinner

30 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Fast alle Rätlser lagen mit Lichtenberg richtig. Der ein oder andere war sich nicht sicher, ob es sich dieses mal vielleicht nicht um Lichtenfels handelt.

Unter den korrekten Antworten wurde die Gewinnerin ausgelost: Nutzerin "Ina Mann" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Morgen wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)