Der Ministrantentag der alten Pfarreiengemeinschaft Kronach findet am Samstag, 21. September, statt. Die Ministranten treffen sich um 12 Uhr, um als Ministrantengruppe Besonderheiten des katholischen Glaubens in verschiedenen Ländern kennenzulernen, in vielen sportlichen Stationen Teamgeist zu zeigen und Glauben rund um die Welt zu entdecken. So lautet das diesjährige Motto des 7. Ministrantentages "Glaube um die ganze Welt". red