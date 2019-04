Ministrantenfahrt in den Bregenzer Wald

Für die Ministranten- und Jugendfahrt des Seelsorgebereichs "Bernhard von Clairvaux", die in den Pfingstferien von Sonntag, 9., bis Freitag, 14. Juni, stattfindet, sind noch einige Plätze frei. Die Fahrt führt in den Bregenzerwald. Informations- und Anmeldezettel liegen in den Sakristeien der Kirchen auf. Bei Anmeldung, die ausschließlich im Büro der katholischen Stadtpfarrei "Unsere Liebe Frau", Marktplatz 32, erfolgen sollen, muss gleichzeitig der Teilnehmerbetrag entrichtet werden. Das Pfarrbüro ist in der kommenden Woche jeweils am Vormittag geöffnet, ab Osterdienstag dann wieder ganztägig. red