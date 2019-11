In der katholischen St.-Vitus-Pfarrkirche in Kupferberg wurden drei langjährige Ministranten verabschiedet und fünf neue in ihr Amt eingeführt. Den Gottesdienst zelebrierte Pater Silvester Ostfeld. Die Neuen erklärten das Wort "Ministranten", was deren Aufgaben sind und erhielten ihre geweihten Kreuze. Verabschiedet wurden Hanna Reis, Benjamin Stapf und Lena Weich. Sie bekamen eine Urkunde und ein Kreuz von Pfarrgemeinderatsvorsitzender Irmgard Holhut überreicht. Eingeführt wurden Alessandro und Emilia Cruccas, Marlon Rausch, Max Teichert und Nele Turbanisch. kpw