Ministranten und Jugendliche vollbringen Glanzleistung

Die Unterkirche der St.-Marien-Kirche befand sich in einem desolaten Zustand. Bei einer 72-Stunden-Aktion im Mai, an der sich die Ministranten und einige katholische Jugendliche unter Federführung von Elena Böhm beteiligt hatten, erstrahlte der Raum in neuem Glanz.

Bei einer Andacht wurde er jetzt auch offiziell der Pfarrgemeinde vorgestellt. Dekan Detlef Pötzl, der die Weihe vornahm, dankte er allen Mitwirkenden für diese lobenswerte Arbeiten.

Sein Dank galt auch Paul Raab für das kostenlose Verlegen des Teppichbodens, Elektromeister Burkhard Zipfel für sein handwerkliches Geschick, der Malerfirma Schleicher für die Spende der Farbe und nicht zusetzt dem BDKJ für die finanzielle Zuwendung.

Der Dekan freute sich, was durch eine gute Zusammenarbeit alles möglich ist. Die Fürbitten waren für die Ministranten, die Jugendlichen und für die Menschen der Pfarrei. Pötzl: "Der Herrgott möge immer seine schützende Hand über die Stadt halten."

Anhand von Bildern gab Elena Böhm einen Rückblick über die umfangreichen Arbeiten vom Entrümpeln bis zum Streichen. Auch Bürgermeisterin Gabriele Weber freute sich und dankte für diese Glanzleistung.

Der Kirchenchor "Cantate Nova" umrahmte die Feststunde musikalisch.