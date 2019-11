Ministranten stellten sich in Sand vor

Am Sonntag der Weltmission ("Wir sind Gesandte an Christi Statt") wurden vier Ministranten eingeführt. Elias Krines, Lena-Mia Göbel, Laura Rippstein und Leni Mahr haben sich in drei Proben mit der Oberministrantin Mirjam Zettelmeier vorbereitet. Pfarrer Michael Erhart nahm sie voller Freude in die Schar der Ministranten auf. Auch die anderen Minis waren zahlreich erschienen. Im Rollenspiel brachten vier Ministranten den Gottesdienstbesuchern das Tagesevangelium näher.

Die Fürbitten, die ebenfalls von Minis vorgebracht wurden, erinnerten daran, dass Gott alle Menschen liebt, egal welche Hautfarbe, aus welchem Volk, aus welchem Erdteil und welcher Herkunft sie sind. Pfarrer Erhart spannte den Bogen zum Weltmissionssonntag: "Jeder von uns hat eine Mission, nicht nur am Weltmissionssonntag." Er regte: "Was ist mir wichtig an meinem Glauben?" Zum Gottesdienst spielten Maria Zettelmeier und ihre Familie. Am Ende wurden die Solibrote für Missio verkauft sowie Eine-Welt-Waren. Zu sehen war auch der Kurzfilm der Ministranten beim Zeltlager. red