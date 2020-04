Ministranten rufen zum Klappern auf

Um der Gemeinde die Feiertage in Erinnerung zu rufen, haben die Ministranten beschlossen, dieses Jahr - wie auch in anderen Gemeinden trotzdem zu klappern. Egal ob vor dem Fenster, auf dem Balkon oder vor der Haustüre. Zum Gedenken an den Karfreitagsgottesdienst und dem Sterben Jesu können alle um 15 Uhr als Gemeinschaft klappern. So kann jeder, der noch eine Klapper oder Ratsche zu Hause hat, die Ministranten unterstützen. Die Klapperzeiten sind am Karfreitag, 10. April, um 6 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr und 18 Uhr sowie am Karsamstag, 11. April, um 6 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr. mib