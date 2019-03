Ministranten gestalten Gottesdienst

Am Sonntag, 31. März, findet um 10.30 Uhr ein besonderer Gottesdienst in St. Wolfgang statt. Die Ministranten von Maria Hilf und St. Wolfgang haben zusammen mit Pater Dieter Putzer einen Gottesdienst zum Evangelium "Der barmherzige Vater" vorbereitet. Anschließend findet im Pfarrheim Maria Hilf, Wunderburg 2, das Fastenessen der Pfarrei statt. Es wird ein Gemüseeintopf und für die Kinder ein Nudelgericht angeboten. Der Erlös des Fastenessens geht zu gleichen Teilen an Misereor und nach Südafrika, an Father Alois Ganserer für seine Kinder- und Jugendprojekte. red