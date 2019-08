Ministranten bekommen Zuwachs

Unter dem Motto "Ein Garten voller Leben" wurden bei einem Familiengottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius durch Dekan Pfarrer Lars Rebhan Sina Schmidt und Romy Thierauf in die Ministrantenschar aufgenommen. Den beiden Mädchen und ihren Müttern wurde Rosenpflanzen für den Garten überreicht, die sie nun gemeinsam pflanzen und pflegen dürfen. "Ministrantendienst bedeutet auch, sich in die Pflicht zu nehmen. Pünktlich sein, auch wenn man lieber ausschlafen möchte, ministrieren, auch wenn andere noch im Schwimmbad sind, und vieles mehr. Eine Rose hat auch Dornen. Damit kann die Pflicht verglichen werden", sagte Pfarrer Rebhan.

Den Orgelpart hatte Otto Bähr inne. Das Bild zeigt die beiden neuen "Minis" Romy Thierauf (vorne, Zweite von links) und Sina Schmidt (vorne, rechts) sowie zwei von den älteren Ministranten, Svenja (hinten, rechts) und Pascal Kremer (hinten, links), Pfarrer Rebhan (hinten, Mitte) sowie die Ministrantenbetreuerinnen Diana Kremer (vorne, links) und Silvia Jakob (rechts.). Foto: Horst Habermann