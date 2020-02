Ministerium sagt grundsätzliche Unterstützung zu

Der Transformationsprozess der Automobilzulieferindustrie in der Region Bamberg stand im Mittelpunkt eines Gesprächs unlängst im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie in München. Der Termin knüpfte an die "Bamberger Runde" Mitte Januar bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier an, wie die städtische Pressestelle mitteilt. Teilnehmer waren neben Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Landrat Johann Kalb (CSU) die Bürgermeister von Hirschaid und Hallstadt, Klaus Hohmann (CSU) und Thomas Söder (CSU), sowie weitere Vertreter der Kommunen, von Automobilzulieferunternehmen aus der Region und des Wirtschaftsministeriums.

Förderprogramme

Im Zentrum des Gesprächs standen neben den Fördermöglichkeiten des Bundes die Unterstützungsangebote des Freistaats Bayern im Rahmen der High-Tech-Agenda der Staatsregierung. Die Amtschefin des Wirtschaftsministeriums, Sabine Jarothe, erläuterte die geplanten neuen und erweiterten Förderprogramme in den Bereichen Finanzierungshilfen für die Transformation, Technologieförderung, Mobilitätslösungen von Morgen sowie die Qualifizierungsoffensive für die betroffenen Beschäftigten.

"Wir haben um Unterstützung für unsere Region geworben und das Ministerium hat uns seine grundsätzliche Unterstützung zugesagt. Aus dem Gespräch resultieren eine Reihe vielversprechender Anknüpfungspunkte für mögliche Förderungen von innovativen Projekten und Vorhaben durch den Freistaat", so OB Starke und Landrat Kalb im Anschluss. Nun gehe es darum, in einem regelmäßigen Austausch konkrete Projekte und entsprechende Fördermöglichkeiten abzustimmen. red