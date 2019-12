Ministerin Melanie Huml freut sich über Fortschritte und das "Digitale Gesundheitsdorf"

Im ablaufenden Jahr konnten für Oberfranken Verbesserungen in der medizinischen und pflegerischen Versorgung erreicht werden, auch für den Kreis Kronach. Darauf wies Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml (CSU) hin.

Ein Schwerpunkt lag im Ausbau der stationären Versorgung in den ländlichen Regionen Oberfrankens. Huml betonte: "Mit unseren Investitionen setzen wir das Signal, dass gleichwertige Lebensverhältnisse nicht nur auf dem Papier stehen. Wir brauchen auch in ländlichen Regionen erstklassige Krankenhäuser." Ein Beispiel dafür sei die Erweiterung der Klinik in Naila, die der Freistaat mit knapp 31 Millionen Euro gefördert habe. Huml nannte weiter die begonnene Gesamtsanierung des Sana Klinikums Hof, für die das Land allein im ersten Bauabschnitt rund 42 Millionen Euro zur Verfügung stellt.

Das Geburtshilfe-Förderprogramm ist ihren Worten nach in Oberfranken mit großem Erfolg gestartet. Huml unterstrich: "Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Kommunen Bamberg und Hof sowie die Landkreise Forchheim, Kronach, Kulmbach und Wunsiedel im Fichtelgebirge im Rahmen der ersten Fördersäule mit insgesamt rund 200 000 Euro gefördert wurden, sind 2019 die Städte Bayreuth und Coburg sowie der Landkreis Bamberg hinzugekommen."

Zudem konnte die ambulante medizinische Versorgung in Oberfranken durch das bayerische Landarzt-Förderprogramm verbessert werden.

In Oberfranken konnten nach Angaben der Ministerin auf diesem Weg inzwischen 64 Haus- und Fachärzte sowie Vertragspsychotherapeuten bei ihrer Praxisgründung vom Freistaat unterstützt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt lag im Bereich der digitalisierten Medizin und Pflege. Huml betonte: "Wir wollen moderne Medizin in ganz Bayern anbieten - auch im ländlichen Raum." Die neuen Möglichkeiten der Behandlung und Betreuung müssten deshalb konsequent genutzt werden - "und Oberfranken ist hier ganz vorne dabei".

Die Ministerin ergänzte: "Mit Fördermitteln von insgesamt 2,4 Millionen Euro unterstützen wir das Projekt ,Digitales Gesundheitsdorf Oberes Rodachtal - Digi-ORT‘ im oberfränkischen Landkreis Kronach."

Dort soll über den Zeitraum von drei Jahren eine digitale Plattform entstehen, die den Datenaustausch zwischen häuslicher Umgebung, ambulantem Pflegedienst, Allgemeinarzt, einer lokalen Beratungsstelle und einem ehrenamtlichen Begleitdienst ermöglicht (der FT berichtete). Daneben werden mehrere Haushalte im Gesundheitsdorf Oberes Rodachtal mit digitaler Assistenz-Technik ausgestattet. red