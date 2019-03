Ministerin Gerlach spricht

Die bayerische Ministerin für Digitales, Judith Gerlach (CSU), kommt zum Starkbierfest. Darauf weist der CSU-Ortsverband Maroldsweisach hin.

Er veranstaltet seit Jahren in der Fastenzeit ein Starkbierfest mit prominenten Rednern aus den Spitzengremien der CSU. Das Starkbierfest war schon von jeher geprägt durch hochrangige Redner. Zu diesen zählten bereits die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm, der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder, Innenminister Joachim Herrmann sowie die Staatsministerin für Digitalisierung bei der Bundeskanzlerin, Dorothee Bär aus Ebelsbach.

In diesem Jahr hat die jüngste Ministerin im Kabinett von Markus Söder, die Staatsministerin für Digitales, Judith Ger-lach, ihr Kommen zugesagt. In Wasmuthhausen kann sie sich vor Ort davon überzeugen, wo in Bayern noch digitale Wüste mit riesigen Funklöchern vorherrscht, wie der Ortsverband schildert.

Das Starkbierfest findet am Samstag, 16. März, um 19.30 Uhr im Mehrzweckgebäude in Wasmuthhausen statt. Für das leibliche Wohl sorgt die Feuerwehr Wasmuthhausen und für die musikalische Umrahmung die Sternberger Musikkapelle. Eingeladen ist jeder Interessierte, der einen gemütlichen Abend mit Freunden verbringen will, wie die CSU "Maro" mitteilt. red