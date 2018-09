Ministerin besucht Wattendorf

Auf Einladung des CSU-Direktkandidaten Bamberg-Land für den Bayerischen Landtag, Holger Dremel, kommt die Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Michaela Kaniber, nach Wattendorf. Am kommenden Montag, 17. September, wird sie um 19 Uhr im Festzelt des Musikvereins zum Thema "Die Landwirtschaft im Wandel" sprechen. Unter anderem durch die Klimaveränderung müsse sich auch die Landwirtschaft auf neue Herausforderungen einstellen. Lange, trockene und heiße Perioden wie in diesem Sommer können in Zukunft öfter in Erscheinung treten. "Da werden nicht nur Ernteausfälle zum Problem für die heimischen Produzenten von hochwertigsten Lebensmitteln", so Dremel. Die Veranstaltung ist öffentlich. red