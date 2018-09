Minister Michael Roth: Integration in Haßfurt beispielhaft

Auf dem Weg vom West-Balkan nach Brüssel legte Michael Roth (SPD), Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, am Montag einen Zwischenstopp in Haßfurt ein. Im Mehrgenerationenhaus (MGH) informierte er sich auf Einladung des SPD-Landtagskandidaten René van Eckert über die sozialen Angebote. Auch die Europa-Abgeordnete Kerstin Westphal, Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar, Kreisrat Bernhard Ruß, Bürgermeister Günther Werner und Dritter Bürgermeister Stephan Schneider begrüßten den hohen Gast, der sich in das Goldene Buch der Stadt Haßfurt eintrug.

Nach einem Rundgang durch das Haus stellte Leiterin Gudrun Greger das Sonderprogramm "Zusammenhalt fördern, Integration stärken" des bayerischen Sozialministeriums vor, von dem ihre Einrichtung profitiere. Dabei gehe es um die Integration von Flüchtlingen, die im MGH hervorragend gelebt werde. "Wir hoffen, dass das Programm auch nach der Landtagswahl bestehen bleibt", sagte Greger, sonst müssten die jetzt (rechnerischen) 4,5 Mitarbeiter auf 2,5 reduziert werden, und damit sei das MGH nicht zu halten.

In Gesprächen mit Menschen mit Migrationshintergrund erfuhr der Staatsminister deren Lebensgeschichte. Dima Zaid aus dem Irak wohnt mit ihrer Familie seit 2015 in Haßfurt. Die 15-Jährige besucht den M-Zweig der Mittelschule Haßfurt und hat vor kurzem den Qualifizierenden Abschluss mit einem Notendurchschnitt von 1,9 bestanden. Das Mädchen, das sehr gut Deutsch spricht, hat aber noch mehr vor: Nach der Mittelschule will sie ihr Abitur am Regiomontanus-Gymnasium machen und später Chirurgie studieren. Im MGH erfährt sie immer Hilfe, wenn sie Probleme und Fragen hat. Ein Bildungspate kümmert sich um sie und hilft auch bei den Hausaufgaben. Ihre Mutter absolviert gerade eine Berufsausbildung, die ebenfalls das MGH vermittelt hatte.

Nur positive Erfahrungen hat auch Berihua Bahlbi aus Eritrea gemacht. Dem 20-Jährigen, der seit 2014 in Deutschland lebt, wurde im MGH in seiner Schulzeit viel geholfen. Damals als unbegleiteter Flüchtling gekommen, ist er heute bereits verheiratet. Er macht gerade eine Ausbildung zum Maurer, während seine Frau Konditorin lernt.

Minister Roth wünschte sich, dass die Integration in ganz Deutschland so wie in Haßfurt gelebt werde.