Minis waren torhungrig

Beim Mini-Cup der fußballspielenden Ministranten in der Stegauracher Aurachtalhalle sahen 160 Zuschauer in 24 Spielen 103 Tore. Für den Bayerncup qualifizierten sich bei den Senioren als Turniersieger die Minis aus Mariä Himmelfahrt (Memmelsdorf) und bei den Junioren die Mannschaft aus Heilig Kreuz (Erlangen). Den zweiten Platz belegten bei den Junioren die Fußballer aus Heilig Kreuz (Erlangen) und bei den Senioren das Team von St. Antonius (Oberkotzau). Die Pokale für die Drittplatzierten gingen bei den über 14-Jährigen an die Minis aus der Bamberger Dompfarrei und aus Wildensorg. Die Spiele unter dem Hallendach sind äußerst fair verlaufen. Als Schiedsrichter fungierte unter anderem der frühere langjährige Bezirkssportgerichtsvorsitzende Georg Kaiser (Sportbeauftragter des Erzbistums) aus Hof. Organisiert wurde das Turnier von den Ehrenamtlichen aus dem diözesanen Arbeitskreis der Ministranten. "Auch die Gemeinde Stegaurach hat die Veranstaltung nach allen Kräften unterstützt", sagte Mini-Referent Tobias Bienert. df