Minis: Kreisentscheide entfallen

Die Mini-Meisterschaften im Tischtennis sind eine Breitensportaktion des Deutschen Tischtennis-Bundes. Mitmachen bei diesem Wettbewerb dürfen alle sport- und tischtennisbegeisterten Kinder im Alter bis zwölf Jahre, die noch nicht am offiziellen Verbandsspielbetrieb teilgenommen haben. Die jeweiligen Entscheide wurden bislang auf Orts- und anschließend auf Kreis- und Bezirksebene durchgeführt. Der ostoberfränkische Tischtennis-Bezirk hat nun aber entschieden, dass heuer keine Kreisentscheide stattfinden. Entsprechend folgt den Mini-Ortsentscheiden direkt der Bezirksentscheid. Von den Teilnehmern der Ortsentscheide dürfen alle Jungen und Mädchen aus jeder Altersklasse am Bezirksentscheid teilnehmen. Breitensport-Fachwart Detlef Rammig aus Gefrees weist die ausrichtenden Vereine darauf hin, dass sie über die Online-Plattform "Click-TT" die entsprechenden Unterlagen für den Ortsentscheid anfordern können. Der Mini-Bezirksentscheid findet am Sonntag, 29. März, in Marktleuthen statt. hf