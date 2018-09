Minimalinvasive Therapie als spezielle OP-Technik erklärt

"Was du tust, das tue bald" - das gilt laut Norbert Sperke für alle Wirbelsäulenfrakturen. Der Chefarzt der Sektion Wirbelsäulenchirurgie der Haßberg-Kliniken stellte die osteoporotische Wirbelfraktur aus Sicht der minimalinvasiven Therapie in den Mittelpunkt des VdK-Gesundheitsforums in der VdK-Kreisgeschäftsstelle in Haßfurt.

Sperke, der die Wirbelsäulenfraktur als sein Steckenpferd bezeichnete, brachte die Zuhörer während seines kurzweiligen Referats auf den neuesten Stand der minimalinvasiven Therapie. Dabei räumte er mit veralteten Vorstellungen auf.

Vor allem ältere Menschen, mehr Frauen als Männer, betrifft eine Wirbelfraktur. Ursache ist eine Osteoporose, die man als Erkrankung des Skelettsystems bezeichnet, bei der eine Verringerung der Knochenmasse besteht.

Grundlage für eine Osteoporose ist unter anderem eine unzureichende Knochenbildung in jungen Jahren. Durch eine Überlastung der geschwächten Knochenstruktur kann es bei Stürzen, aber auch durch Fehlhaltungen zu einer Wirbelfraktur kommen.

Als Symptome einer Fraktur treten Rückenschmerzen in Höhe der Läsion auf. Es kann zu einem Bluterguss und schmerzhaften Bewegungseinschränkungen kommen.

Spezielle Verfahren

Der Arzt ging auf spezielle Verfahren mit nachhaltigen Resultaten ein. Die minimalinvasive Behandlung bezeichnete er als sinnvolle Weiterentwicklung des operativen Spektrums, bei der mit einer frühzeitigen Mobilisation begonnen wird. Für den Patienten sei es schonend, da sich sowohl die Operationszeit als auch die Liegedauer verkürzten und die Lebensqualität zunehme. Diese spezielle OP-Technik sei auch im höheren Alter bei Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten möglich.

