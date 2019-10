Minigolf-Turnier des Gartenhobbyvereins

Ein Minigolf-Turnier richtet der Gartenhobbyverein Altenkunstadt am Freitag, 25. Oktober, aus. Den erfolgreichsten Teilnehmern winken Sachpreise. Das freizeitsportliche Kräftemessen, zu dem auch Nichtmitglieder eingeladen sind, beginnt um 18 Uhr auf der Minigolfanlage in Burgkunstadt. Ein vorweihnachtlicher Bastelabend ist für Donnerstag, 28. November, geplant. Seinen 40. "Geburtstag" feiert der Gartenhobbyverein in Verbindung mit einem Adventsabend am Donnerstag, 5. Dezember. Beginn ist um 18 Uhr im katholischen Pfarr- und Jugendheim St. Kilian. bkl