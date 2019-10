Altenkunstadt/Burgkunstadt - Ein Minigolf-Turnier richtet der FCN-Fanclub Altenkunstadt am Samstag, 12. Oktober, ab 18 Uhr auf der Anlage in Burgkunstadt (Austraße) aus. Die erfolgreichsten Teilnehmer erhalten Preise. Mitmachen können die Mitglieder und die Reisefreunde des Fanclubs. Treffpunkt in der Minigolfanlage ist um 17.30 Uhr. Anmeldungen nimmt Organisator Bernhard Kappl, Telefon 09572/ 754702, entgegen. bkl