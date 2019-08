"Mini-Woodstock" in Wildensorg

"Brand Old" ist eine Bamberger Musikgruppe, die sich den "schönen alten und melodischen Songs der 60er und 70er" verschrieben hat. Gegründet 1998, waren Waldi Bauer und Uwe Gaasch seitdem in der Region bekannt. Nach dem Weggang von Gaasch 2018 hat Bauer die Band neu formiert. Nina Schnapp ist nun die neue Sängerin, die auch auf der Gitarre begleitet. Sie ist Profi-Vokalistin unter anderem bei der Band "Discover". Zudem dabei ist Wolfi Nitschke, bekannter und talentierter Percussion-Spieler, der zum Beispiel auch bei "Three in Tune" musiziert. Dieses Trio wird die Songs der Beatles, Bee Gees, Moody Blues etc. in "neuem Gewand" präsentieren - beim "Mini-Woodstock" im Biergarten des Gasthof Heerlein in Wildensorg am Samstag, 17. August, um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. red