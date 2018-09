Mini streift Mofafahrer - 1100 Euro Schaden

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwochabend im Inneren Ring. Ein 15-jähriger Mofafahrer war auf dem Inneren Ring in Richtung Kreuzbergstraße unterwegs und wollte nach links in eine Stichstraße bzw. Grundstückszufahrt abbiegen. Der junge Mann gab jedoch keine Handzeichen, sondern zog sein Mofa einfach nach links. Eine nachfolgenden Minifahrerin, die den Mofafahrer gerade überholen wollte, streifte den jungen Mann. Daraufhin stürzte dieser vom Mofa und verletzte sich leicht am Knie. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1100 Euro. pol