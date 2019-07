Mini-Sportfest beim TV 48

Einen ganz besonderen Wettkampf können die jüngsten Sportler beim TV 48 Coburg erleben. Laufen, Springen, Werfen stehen beim Mini-Sportfest ebenso auf dem Programm wie Balancieren, Krabbeln und Hüpfen. Der Spaß an der Bewegung steht für alle Kinder bis sechs Jahren mit und ohne Handicap im Vordergrund. Es gibt für jeden Teilnehmer eine Urkunde und einen kleinen Preis. Eine Mitgliedschaft im Verein ist nicht nötig. Das Mini-Sportfest findet am Montag, 15. Juli, von 17 bis 18.30 Uhr auf dem Sportgelände des TV 48 in der Rosenauer Straße statt. Weitere Informationen in der Geschäftsstelle unter Telefon 09561/95269. red